Семикратный чемпион Словакии "Жилина" начинает процесс самоликвидации. Виноват коронавирус

Один из самых титулованных клубов Словакии "Жилина" 1 апреля начнёт процесс самоликвидации.



В сообщении пресс-службы "Жилины" говорится, что решение принято из-за сложной финансовой ситуации.



"Стратегия существования клуба построена на выручке от продажи игроков. Мы закладываем бюджет на доходах от трансферов во время летнего окна. Более чем вероятно, что доход от летних трансферов будет нулевым. Теперь процесс ликвидации может снизить давление, под которым нам придётся работать в ближайшем будушем", - говорится в сообщении клуба.



"Жилина" является семикратным чемпионом Словакии. Чемпионат страны, как и первенства других европейских государств, в Словакии был прерван из-за пандемии коронавируса.