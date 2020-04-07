Чемпионат Нидерландов могут возобновить 19-го июня

Стала известна возможная дана возобновления чемпионата Нидерландов по футболу.

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По информации Voetbal International, руководство лиги планирует возобновить сезон 19-го июня. Сообщается, что большая часть игр пройдёт при пустых трибунах.



Ранее в Нидерландах обсуждали возможность досрочного завершения чемпионата.



На данный момент в Эредивизи сыграно 25 туров. В турнирной таблице лидирует амстердамский "Аякс", набравший 56 очков. Столько же у идущего вторым "АЗ Алкмаара".



Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены из-за пандемии в коронавируса.



По актуальным данным в Нидерландах зарегистрировано более 19 000 зараженных коронавирусом. 2 101 человек погиб. 260 - выздоровело.