По информации BetNews365, "Динамо" Брест собирается расторгнуть контракт с 32-летним защитником.
Ранее стало известно, что после вчерашней игры с "Витебском" защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди пытался ударить главного арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.
Хачериди пытался ударить судью в чемпионате Белоруссии
В нынешнем сезоне на счету Хачериди 2 матча за "Динамо" в чемпионате и один в Кубке Белоруссии.
"Динамо" Брест расторгнет контракт с Хачериди, который попытался ударить судью
Брестское "Динамо" расторгнет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди.
Фото: Twitter
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