Игрок "Ворсклы" Пердута: удивлен, что жена взяла мою фамилию. Ее девичья - Москаль

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал, как относится к своей фамилии.
Фото: ФК "Ворскла"
"Ну конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми — с моей фамилии никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не чтобы с меня посмеяться.

Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле Пердя или Пердюня. И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.

Легко ли жена согласилась взять эту фамилию себе? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она его взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще фамилию я должна брать?" В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль", — цитирует Пердуту "Полтавщина Спорт".

Игорь Пердута является воспитанником "Ворсклы" и выступает за клуб с 2013-го года.

В нынешнем сезоне на счету Пердуты два гола и 3 результативных передачи в 23-х матчах за "Ворсклу" во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Пердуту в 475 тысяч евро.


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Теги: Чемпионат Украины Ворскла
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