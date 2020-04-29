Игрок "Ворсклы" Пердута: удивлен, что жена взяла мою фамилию. Ее девичья - Москаль

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал, как относится к своей фамилии.

Фото: ФК "Ворскла"

"Ну конечно, без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми — с моей фамилии никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими и хорошими, и направлены на то, чтобы поднять настроение, а не чтобы с меня посмеяться.



Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле Пердя или Пердюня. И ни разу это не было какой-то обидой. Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта.



Легко ли жена согласилась взять эту фамилию себе? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она его взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще фамилию я должна брать?" В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль", — цитирует Пердуту "Полтавщина Спорт".



Игорь Пердута является воспитанником "Ворсклы" и выступает за клуб с 2013-го года.



В нынешнем сезоне на счету Пердуты два гола и 3 результативных передачи в 23-х матчах за "Ворсклу" во всех турнирах.



Transfermarkt оценивает Пердуту в 475 тысяч евро.