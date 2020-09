Бывший вратарь "Спартака" Дикань заразился коронавирусом

View this post on Instagram

Официальное заявление ФК «Металл» Два игрока «Металла» – полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин – почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными. В данный момент Романов и Фомин находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами. ФК «Металл», заботясь о здоровье своих сотрудников, провел тестирование на коронавирус остальных представителей команды – футболистов, тренеров и административного персонала. Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе. ФК «Металл» желает всем скорейшего выздоровления! Команда продолжает подготовку к следующей игре. Матч 3-го тура чемпионата Второй лиги «Никополь» – «Металл» состоится 19 сентября. Начало в 16:00. #fcmetal #fcmetalua #фкметал #фкметалл