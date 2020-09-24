Вчера "Ростов" проиграли "Маккаби" (1:2), вылетев с турнира. Португальский "Риу Аве" обыграл "Бешикташ" (1:1; 4:2 пен), а "Спортинг" был сильнее "Абердина" (1:0).
Второй российский клуб в квалификации Лиги Европы "Динамо" также вылетел, а все три команды из Португалии, которые начали путь к Лиге Европы с отбора, продолжают участие.
У России 35,715 балла и седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА. У Португалии теперь 40,649 балла. На основании таблицы за текущий сезон будут распределяться евроместа в сезоне 2022/23.
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Португалия увеличила свой отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Фото: EPA-EFE/Sebastien Nogier
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