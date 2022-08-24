Как сообщает источник, руководство "Юниона" готово было предложить Дзюбе зарплату в размере 500 тысяч евро в год. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако Дзюба перебрался в турецкий "Адана Демирспор", где по данным СМИ, будет получать в три раза больше - 1,5 млн евро в год.
Напомним, Дзюба дебютировал за "Адана Демирспор" в понедельник, 22 августа против "Фенербахче". Россиянин отметился первым голом за турецкую команду, сделав счет 2:3, но его команда в итоге все равно уступила (2:4). В следующем туре "Адана Демирспор" дома сыграет с "Умраниеспором". Встреча пройдет в субботу, 27 августа.
Ранее Дзюба выступал за "Зенит", "Спартак", "Ростов", тульский "Арсенал" и "Томь".
Источник: Sport24
СМИ: действующий вице-чемпион Бельгии "Юнион" летом предлагал контракт Дзюбе
Артем Дзюба этим летом мог оказаться в бельгийском "Юнионе".
Фото: gazetemru.com