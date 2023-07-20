Как сообщает источник, сегодня, 20 июля 2023 года, Станислав Черчесов посетил офис "Ференцвароша". Российский специалист подписал официальные бумаги о расторжении контракта с клубом из Венгрии. Отметим, что договор между сторонами был рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, накануне, 19 июля 2023 года, "Ференцварош" объявил об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. Это произошло после того, как венгерский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В стане "зеленых орлов" российский специалист работал с декабря 2021 года. Он помог "Ференцварошу" выиграть три трофея.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Черчесов официально расторг контракт с "Ференцварошем"
Российский специалист Станислав Черчесов официально расторг контракт с венгерским "Ференцварошем".
Фото: "Getty Images"