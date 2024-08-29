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Слуцкий: скучаю ли по России? Я могу скучать по семье, по друзьям, но не по геолокации

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Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий рассказал, скучает ли по России, находясь в Китае.
Фото: Getty Images
"Для того чтобы скучать, нужно иметь на это время. Когда ты глубоко погружен в профессиональные темы, то не скучаешь. Но как только появляется время, скажем, созвониться с кем-то, это чувство накрывает. Тренер - заложник своей работы, а ее более чем достаточно. Я все-таки могу скучать по семье, друзьям, по событиям и мероприятиям. Но не по геолокации", - поделился Слуцкий.

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023-го года. В первом сезоне под руководством российского специалиста "Шанхай Шэньхуа" стал обладателем Суперкубка Китая. В чемпионате страны за 6 туров до конца чемпионата подопечные Леонида Слуцкого занимают 2-е место в турнирной таблице с отставанием в 2 очка от "Шанхай Порт".

В Кубке Китая "Шанхай Шэньхуа" дошел до стадии полуфинала. В нем команда сыграет против "Шанхай Порт" 25-го сентября.

Источник: "СЭ"

Шанхай Шэньхуа Леонид Слуцкий
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