"Для того чтобы скучать, нужно иметь на это время. Когда ты глубоко погружен в профессиональные темы, то не скучаешь. Но как только появляется время, скажем, созвониться с кем-то, это чувство накрывает. Тренер - заложник своей работы, а ее более чем достаточно. Я все-таки могу скучать по семье, друзьям, по событиям и мероприятиям. Но не по геолокации", - поделился Слуцкий.
Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023-го года. В первом сезоне под руководством российского специалиста "Шанхай Шэньхуа" стал обладателем Суперкубка Китая. В чемпионате страны за 6 туров до конца чемпионата подопечные Леонида Слуцкого занимают 2-е место в турнирной таблице с отставанием в 2 очка от "Шанхай Порт".
В Кубке Китая "Шанхай Шэньхуа" дошел до стадии полуфинала. В нем команда сыграет против "Шанхай Порт" 25-го сентября.
Источник: "СЭ"
Слуцкий: скучаю ли по России? Я могу скучать по семье, по друзьям, но не по геолокации
Наставник "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий рассказал, скучает ли по России, находясь в Китае.
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