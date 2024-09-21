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Бывшая жена Сафонова осталась без "Мерседеса" из-за своего же иска на алименты

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У бывшей супруге голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова изъяли "Мерседес", который находился в розыске у приставов в связи с иском девушки на алименты.
Фото: ФК "ПСЖ"
Бывшая жена футболиста Анастасия перегоняла "Мерседес" из Краснодара в Москву. В пути её остановили сотрудники ГИБДД, оказалось, что иномарка находится в розыске у приставов. Дело в том, что автомобиль принадлежит Матвею, на которого Анастасия подала иск в суд на алименты.

"Выяснилось, что машина оформлена на Матвея Сафонова и была в розыске у приставов, так как на Матвее висит большой долг по алиментам. Именно поэтому "Мерседес" был "выцеплен" по системе "Поток". В итоге машина была изъята и отправлена на штрафстоянку", - пишет Telegram-канал Baza.

При этом, как сообщает канал, девушка решила придерживаться позиции, что у неё с Матвеем до сих пор продолжаются отношения, несмотря на развод. Отметим, что Сафонов недавно сделал предложение своей новой девушке.

25-летний голкипер Матвей Сафонов этим летом перешел из "Краснодара" в "ПСЖ", с россиянином подписали долгосрочный контракт на 5 лет. По информации французской прессы, вратарь получает в парижском клубе 400 тысяч евро в месяц до уплаты налогов.

Источник: Telegram-канал Baza.

Матвей Сафонов
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