"Насчет травмы Антона сложно сказать. Но я думаю, что он выбыл на срок между 4 и 5 неделями", - цитирует Константина Odds.ru
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 6 миллионов евро.
В "Сьоне" рассказали о характере травмы Антона Миранчука
Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал о травме Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"