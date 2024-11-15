"Мы все хорошо понимаем, какой результат был в 2018 году, в Венгрии выиграл, он там хорошо работал. Но здесь можно так сказать, что это не его команда. Поэтому здесь и нет результата. Можно ли назвать 0:10 в четырех матчах катастрофой? Ну, это да, согласен, согласен. Но я 0 не руководитель Казахстанской федерации, может быть, они примут решение по нему, какие-то изменения будут", - приводит слова Канчельскиса "ВсеПроСпорт".
Станислав Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Его контракт с Казахстанской федерацией футбола рассчитан на срок до конца отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.
Под руководством 61-летнего российского специалиста сборная Казахстана провела 5 официальных матчей в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25. В первом матче с командой Норвегии была добыта ничья (0:0), после чего последовало четыре поражения подряд - дважды от Словении (0:3; 0:1) и дважды от Австрии (0:4; 0:2). Тем самым, казахи досрочно заняли последнее место в группе 3 Лиги В и вылетели в Лигу С.
Следующий матч сборная Казахстана проведёт 17 ноября на выезде против команды Норвегии.
Канчельскис назвал результат сборной Казахстана с Черчесовым катастрофой
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о результатах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола