"Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением", - цитирует Козлова "Матч ТВ".
Андрей Канчельскис выступал за английский "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентину" и киевское "Динамо". После завершения карьеры футболиста российский специалист был главным тренером кыргызского "Мурас Юнайтед" и узбекского "Навбахора".
По итогам осенней части сезона брянское "Динамо" вылетело во Вторую лигу Б, уступив омскому "Иртышу" в стыковых матчах со счетом 0:2.
Брянское "Динамо" может назначить Канчельскиса на пост главного тренера
Исполнительный директор брянского "Динамо" Андрей Козлов заявил, что Андрей Канчельскис может стать главным тренером брянского клуба.
Фото: РФС