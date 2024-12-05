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Брянское "Динамо" может назначить Канчельскиса на пост главного тренера

Исполнительный директор брянского "Динамо" Андрей Козлов заявил, что Андрей Канчельскис может стать главным тренером брянского клуба.
Фото: РФС
"Андрея Антанасовича Канчельскиса я знаю давно, работал с ним. Мы рассматриваем вариант с его назначением", - цитирует Козлова "Матч ТВ".

Андрей Канчельскис выступал за английский "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Фиорентину" и киевское "Динамо". После завершения карьеры футболиста российский специалист был главным тренером кыргызского "Мурас Юнайтед" и узбекского "Навбахора".

По итогам осенней части сезона брянское "Динамо" вылетело во Вторую лигу Б, уступив омскому "Иртышу" в стыковых матчах со счетом 0:2.

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