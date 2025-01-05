— У Александр контракт до лета?
— Да, сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придет время.
— У вас есть желание продолжить с ним сотрудничество?
— Безусловно. Он выступает замечательно. Конечно, было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.
Александр Кокорин выступает в составе кипрского "Ариса" с августа 2022 года. Первые два сезона российский форвард провёл команде на правах аренды, а перед началом текущего сезона заключил с клубом однолетний контракт.
В текущем сезоне Кокорин в составе "Ариса" принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился 6 забитыми голами и 3 голевыми передачами на партнеров. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в 700 тыс. евро.
Источник: "РБ Спорт"
В "Арисе" сообщили о желании продлить контракт с Александром Кокориным
Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о сотрудничестве кипрского клуба с российским нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Арис"