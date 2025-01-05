Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 2 2 2
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
2 - 2 2 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Лечче
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Анже
2 - 0 2 0
БрестЗавершен
Ланс
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ОсерЗавершен

Суперкубок Франции

ПСЖ
1 - 0 1 0
МонакоЗавершен

В "Арисе" сообщили о желании продлить контракт с Александром Кокориным

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о сотрудничестве кипрского клуба с российским нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Арис"
— У Александр контракт до лета?
— Да, сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придет время.

— У вас есть желание продолжить с ним сотрудничество?
— Безусловно. Он выступает замечательно. Конечно, было бы здорово продолжить с ним сотрудничество.

Александр Кокорин выступает в составе кипрского "Ариса" с августа 2022 года. Первые два сезона российский форвард провёл команде на правах аренды, а перед началом текущего сезона заключил с клубом однолетний контракт.

В текущем сезоне Кокорин в составе "Ариса" принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился 6 забитыми голами и 3 голевыми передачами на партнеров. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего футболиста в 700 тыс. евро.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится