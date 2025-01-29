"Получается, Антон Миранчук зря поехал в Швейцарию. Не всегда происходит так, как ты хочешь. Сейчас была ситуация, когда Антон мог остаться в "Локомотиве", но клуб поступил неправильно. Футболист много играет за клуб, а ему говорят, что он будет получать в полтора-два раза меньше. Это значит, что его плохо оценивают, и он не достоин той зарплаты, которую получал", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" летом 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитник в 3,5 миллионов евро.
Ранее Миранчук выступал за московский "Локомотив" и "Левадию". На счету игрока 217 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, 51 забитый мяч и 34 результативные передачи. Полузащитник является чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны и обладателем Суперкубка России.
Наумов: Антон Миранчук зря поехал в Швейцарию
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре Антона Миранчука за "Сьон".
Фото: ФК "Сьон"