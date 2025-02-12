«Из России точно не было никаких предложений. А что касается Европы, все-таки в первой части сезона все получилось не очень гладко. Во-первых, предсезонку практически пропустил. Потом когда набрал кондиции, получил травму. Поэтому в Европе целостного впечатления не составили. Надо спокойно сейчас доиграть сезон, а дальше, если Антон выйдет на свой уровень, появятся и предложения», — цитирует агента «РБ Спорт».
Антон Миранчук присоединился к швейцарскому клубу «Сьон» в сентябре 2024 года, перейдя из московского «Локомотива» на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл 12 матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист. Его контракт с командой действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 3,5 миллиона евро.
Агент Миранчука: предложений из России не поступало
Представитель полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев рассказал, что интереса со стороны российских клубов в зимнее трансферное окно не было.
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