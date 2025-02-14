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Гол в дебюте: Игнатьев оставил положительное впечатление в "Кабилии"

В пресс-службе алжирской «Кабилии» прокомментировали дебют нападающего Ивана Игнатьева за команду.
Фото: ФК "ЖС Кабилия"
«Игнатьев произвел хорошее впечатление, был эффективен и продемонстрировал желание забивать больше голов. Его дебют был отмечен боевым настроем на поле, что очень хорошо для игрока с моральной точки зрения», — цитирует пресс-службу клуба «СЭ».

В своем первом матче, который состоялся в рамках 16-го тура чемпионата Алжира против «МК Алжир» (2:3), Игнатьев отличился голом.

Напомним, что Игнатьев перешёл в «Кабилию» 5 февраля из армянского «Урарту» за 300 тысяч евро. Его контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего нападающего составляет 700 тысяч евро.

Главным тренером «Кабилии» является Йозеф Циннбауэр, с которым Игнатьев уже работал в «Локомотиве».

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