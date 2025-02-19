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"Шанхай Шэньхуа" во главе с Леонидом Слуцким вышел в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

Китайский "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, вышел в 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Фото: Getty Images
Эта произошло после того, как другой китайский клуб "Шаньдун Тайшань" объявил, что не намерен принимать участие в матче против "Ульсана" из Южной Кореи. Следовательно, исходя из положения действующего регламента, "Шаньдун Тайшань" считается выбывшим из азиатской Лиги чемпионов.

"Шанхай Шэньхуа" в 8 матчах набрал 10 очков, которые на данный момент позволяют занимать седьмое место в таблице группы "Восток". Команду Слуцкого может опередить только "Шанхай Порт" (8 очков) в случае победы в последнем туре.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 4-5 марта, а ответные встречи - на 11-12 марта.

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