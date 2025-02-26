«Да, Шапи действительно был очень хорош сегодня вечером, несмотря на то, что не был с нами в предсезонке. И только что прибыв, как вы сказали, неделю назад, он определенно обладает качествами, которые мы ищем на этой позиции. У него отличная трудовая этика, и у него действительно хорошее чувство игры, хорошие инстинкты. Так что я очень доволен его игрой сегодня вечером. Хорошо, что он в команде», — цитирует Вермеса «СЭ».
Шапи Сулейманов, российский игрок, перешел в «Спортинг Канзас-Сити» 3 февраля из греческого «Ариса» Салоники за 2,4 миллиона евро. Это был его первый матч в основном составе.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего вингера составляет 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до конца 2026 года.
Тренер "Канзас-Сити" похвалил Сулейманова за первый матч в основном составе
Главный тренер «Спортинг Канзас-Сити» Питер Вермес остался доволен игрой российского полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче 1/16 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Интер Майами» (1:3).
Фото: ФК "Спортинг КС"