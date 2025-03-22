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Криштиану Роналду: я буду защищать цвета Португалии до смерти

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25 с командой Дании.
Фото: Global Look Press
"Я, как всегда, буду защищать цвета Португалии до смерти. И поэтому, если завтра я не забью, но команда победит, я вернусь домой счастливым, потому что я знаю, что это футбол, это моя жизнь", - приводит слова Роналду Sic Noticias [цитата по Sports].

Первый матч 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Дании и Португалии завершилась победой команды из Северной Европы. Ответная встреча запланирована на 23 марта. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Победитель данного двухматчевого противостояния в полуфинале, запланированном на 4 июня, сыграет с сильнейшим из пары Италия - Германия.

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