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Криштиану Роналду: я буду защищать цвета Португалии до смерти
Сегодня, 23:11
Нападающий сборной Португалии
Криштиану Роналду
дал комментарий перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25 с командой Дании.
Фото: Global Look Press
"Я, как всегда, буду защищать цвета Португалии до смерти. И поэтому, если завтра я не забью, но команда победит, я вернусь домой счастливым, потому что я знаю, что это футбол, это моя жизнь", - приводит слова Роналду
Sic Noticias
[цитата по
Sports
].
Первый матч 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25 между сборными Дании и Португалии завершилась победой команды из Северной Европы. Ответная встреча запланирована на 23 марта. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Победитель данного двухматчевого противостояния в полуфинале, запланированном на 4 июня, сыграет с сильнейшим из пары Италия - Германия.
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Сборная Португалии
Сборная Дании
Криштиану Роналду
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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