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Sportitalia: Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"

40-летний форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду продлит контракт с клубом еще на 2 года.
Фото: IMAGO
Нынешнее трудовое соглашение соглашение рассчитано до лета 2025 года


Напомним, Роналду присоединился к "Аль-Насру" в начале 2023 года. С тех пор португалец провел 98 матчей во всех турнирах, забив 88 голов и отдав 19 голевых передач.

В текущем сезоне "Аль-Наср" занимает третью строчку в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 54 очка в 26 турах. Криштиану Роналду сыграл в 25-ти из них, забив 21 гол и отдав 2 результативные передачи.


Источник: SportItalia

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