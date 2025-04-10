Нынешнее трудовое соглашение соглашение рассчитано до лета 2025 года
Напомним, Роналду присоединился к "Аль-Насру" в начале 2023 года. С тех пор португалец провел 98 матчей во всех турнирах, забив 88 голов и отдав 19 голевых передач.
В текущем сезоне "Аль-Наср" занимает третью строчку в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 54 очка в 26 турах. Криштиану Роналду сыграл в 25-ти из них, забив 21 гол и отдав 2 результативные передачи.
Источник: SportItalia
Sportitalia: Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
40-летний форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду продлит контракт с клубом еще на 2 года.
Фото: IMAGO