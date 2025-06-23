"Манчестер Сити" разгромил "Аль-Айн" на Клубном чемпионате мира

Английский «Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 6:0.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

На восьмой минуте счет открыл Гюндоган, через 19 минут Эчеверри удвоил преимущество английского клуба. На пятой компенсированной минуте к первому тайму Холланд реализовал пенальти.



Во второй половине матча «горожане» забили еще три гола в ворота соперника. На 73-й минуте Гюндоган оформил дубль. На 84-й - отличился Бобб, а на 89-й Шерки установил окончательный счет на табло.



Игра прошла в Атланте на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум».



Турнирной положение в группе G после двух туров:



1 место - «Ювентус» - 6 очков (9:1);



2 место - «Манчестер Сити» - 6 очков (8:0);



3 место - «Видад» - 0 очков (1:6);



4 место - «Аль-Айн» - 0 очков (0:11).



В третьем туре «горожане» сыграют с туринским «Ювентусом», а «Аль-Айн» - с марокканским «Видадом».