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"Манчестер Сити" разгромил "Аль-Айн" на Клубном чемпионате мира

Английский «Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ в матче второго тура Клубного чемпионата мира по футболу 2025 со счетом 6:0.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
На восьмой минуте счет открыл Гюндоган, через 19 минут Эчеверри удвоил преимущество английского клуба. На пятой компенсированной минуте к первому тайму Холланд реализовал пенальти.

Во второй половине матча «горожане» забили еще три гола в ворота соперника. На 73-й минуте Гюндоган оформил дубль. На 84-й - отличился Бобб, а на 89-й Шерки установил окончательный счет на табло.

Игра прошла в Атланте на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Турнирной положение в группе G после двух туров:

1 место - «Ювентус» - 6 очков (9:1);

2 место - «Манчестер Сити» - 6 очков (8:0);

3 место - «Видад» - 0 очков (1:6);

4 место - «Аль-Айн» - 0 очков (0:11).

В третьем туре «горожане» сыграют с туринским «Ювентусом», а «Аль-Айн» - с марокканским «Видадом».

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