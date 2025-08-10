Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

Юран оценил дебют российских игроков "Серикспора"

Главный тренер "Серик Беледиеспора" Сергей Юран оценил игру российских легионеров в первом официальном матче чемпионата Турции с "Истанбулспором" (0:0).
Фото: ФК "Серик Беледиеспор"
"Гоцук вышел с капитанской повязкой - отыграл весь матч в центре обороны с Тихим. Берковский тоже хорошо смотрелся. Претензий ни к кому нет - все здорово сыграли", - цитирует Юрана "Чемпионат".

Вчера, 9 августа, состоялся матч первого тура Первой лиги Турции между "Серик Беледиеспором" и "Истанбулспором". Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, этим летом турецкий клуб возглавил российский главный тренер Сергей Юран, а состав команды пополнили российские игроки: защитники Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Берковский.

