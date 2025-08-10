Юран оценил дебют российских игроков "Серикспора"

"Гоцук вышел с капитанской повязкой - отыграл весь матч в центре обороны с Тихим. Берковский тоже хорошо смотрелся. Претензий ни к кому нет - все здорово сыграли", - цитирует Юрана "Чемпионат".
Вчера, 9 августа, состоялся матч первого тура Первой лиги Турции между "Серик Беледиеспором" и "Истанбулспором". Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
Напомним, этим летом турецкий клуб возглавил российский главный тренер Сергей Юран, а состав команды пополнили российские игроки: защитники Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий, а также полузащитник Илья Берковский.
Фото: ФК "Серик Беледиеспор"