Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен

Иностранный агент рассказал, в какой европейской лиге может заиграть Головин

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что полузащитник "Монако" Александр Головин обладает качествами для выступления в сильном испанском клубе.
Фото: Global Look Press
"Если не во Франции, то в каком чемпионате Головин бы хорошо смотрелся? Конечно, он может прекрасно играть в испанский футбол. Его можно представить в большом испанском клубе", - сказал Барбоза "Матч ТВ".

Александр Головин играет за французский "Монако" с конца июля 2018 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2029 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 237 матчей, забил 34 гола и отдал 40 голевых передач. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне французской Лиги 1 "Монако" находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков в 9-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится