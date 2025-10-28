Иностранный агент рассказал, в какой европейской лиге может заиграть Головин

"Если не во Франции, то в каком чемпионате Головин бы хорошо смотрелся? Конечно, он может прекрасно играть в испанский футбол. Его можно представить в большом испанском клубе", - сказал Барбоза "Матч ТВ".
Александр Головин играет за французский "Монако" с конца июля 2018 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2029 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 237 матчей, забил 34 гола и отдал 40 голевых передач. Трансферная стоимость 29-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
В текущем сезоне французской Лиги 1 "Монако" находится на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков в 9-ти матчах.
