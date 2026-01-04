Свищев уверен, что США не лишат чемпионата мира

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о том, существует ли вероятность переноса чемпионата мира из США.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Свищева





Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В субботу, 3 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли масштабный удар по Венесуэле, а президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны."Не думаю, что США лишат чемпионата мира. Им разрешено то, что не дозволено другим. Конечно, все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Может быть, кто?то будет бойкотировать чемпионат мира в США, но это вряд ли", — сказал Свищев в беседе с "Матч ТВ" Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.