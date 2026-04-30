Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Аршавин - о Месси: он уже мало похож на футболиста

Андрей Аршавин высказался о футболисте "Интер Майами" Лионеле Месси.
Фото: Getty Images
Андрей Аршавин заявил, что люди ходят на футбол, чтобы посмотреть на персонажей.

"На футбол ходят, чтобы посмотреть на персонажей. Был матч "Чикаго" - "Майами". Честно, Месси уже мало похож на футболиста.
Но фанатам не важно, как он играет - они пришли посмотреть на него. Они потом будут говорить, что видели Месси!" - передает слова Аршавина "Спорт-Экспрессу".

Лионель Месси выступает в составе "Интер Майами" с июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 11 матчей и забил 8 голов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость 38-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

