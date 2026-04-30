Аршавин - о Месси: он уже мало похож на футболиста

"На футбол ходят, чтобы посмотреть на персонажей. Был матч "Чикаго" - "Майами". Честно, Месси уже мало похож на футболиста.Но фанатам не важно, как он играет - они пришли посмотреть на него. Они потом будут говорить, что видели Месси!" - передает слова Аршавина "Спорт-Экспрессу".
Лионель Месси выступает в составе "Интер Майами" с июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 11 матчей и забил 8 голов. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2028 года. Трансферная стоимость 38-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.