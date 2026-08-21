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Главный тренер сборной Белоруссии Гончаренко озвучил задачу команды на Лигу наций

Главный тренер сборной Белоруссии Виктор Гончаренко назвал задачу команды на Лигу наций.
Фото: Global Look Press
По словам Гончаренко, задача сборной Белоруссии - первое место в группе.

- Мы же понимаем, что это третья корзина и силы команд плюс-минус равны. Да, албанцы и финны по рейтингу чуть выше нас, но в любом случае — рядом.
Поэтому и нацеливаться нужно на первое место. Мне кажется, это правильно, - приводит слова Гончаренко "Чемпионат".

Сборная Белоруссии сыграет в группе 1 Лиги С - также в этот квартет Лиги наций попали национальные команды Албании, Финляндии и Сан-Марино.

Виктор Гончаренко является главным тренером сборной Белоруссии с января текущего года, ранее он работал в "Пари НН", екатеринбургском "Урале", "Краснодаре", ЦСКА, "Уфе", "Кубани" и "БАТЭ".

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