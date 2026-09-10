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"Факел" хочет арендовать легионера "Локомотива" - источник

Лукас Вера может покинуть "Локомотив" спустя несколько месяцев после перехода в московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
В аренде 29-летнего аргентинского полузащитника заинтересован "Факел", сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Железнодорожники не возражают против ухода футболиста, однако выдвинули условие по его зарплате. "Факелу" необходимо будет ежемесячно выплачивать Вере 2 миллиона рублей из 5,5 миллиона, которые получает хавбек.

В Москву аргентинец перебрался в январе 2026 года. В нынешнем сезоне Вера появился на поле лишь в одном матче и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2028 года.

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