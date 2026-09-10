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Чавес рассказал об отношении Шварца к игрокам "Динамо"

Луис Чавес положительно оценил методы работы Сандро Шварца после возвращения немецкого специалиста в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Мексиканский полузащитник отметил, что тренер много общается с футболистами и старается знать, что происходит с ними не только на поле.

- Первое впечатление - очень хороший и человечный. Шварц старается быть близко к игрокам, интересуется тем, что происходит у них в жизни, не держит дистанцию, вникает в наши проблемы. Мне нравится его манера работы как тренера, - передаёт слова Чавеса Metaratings.ru.

Шварц вновь возглавил бело-голубых спустя четыре года после завершения первого периода работы в московском клубе. В семи турах РПЛ при немецком наставнике "Динамо" одержало четыре победы, один раз сыграло вничью и потерпело два поражения.

С 13 набранными очками москвичи занимают третье место в чемпионате России. 12 сентября "Динамо" предстоит домашняя встреча с "Оренбургом".

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