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Анатолий Пахомов: футболом в Сочи к чемпионату мира-2018 будут заниматься до 2500 детей

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что власти города к чемпионату мира-2018 планируют более чем вдвое увеличить количество детей, занимающихся в футбольных секциях спортивных школ, – с 800 до 2500 человек. Для популяризации футбола в сочинских школах решено на регулярной основе проводить уроки по этому виду спорта.

"К 2018 году мы планируем, что в спортивных школах футболом в Сочи будут заниматься более 2500 детей, для этого есть соответствующие условия", – цитирует ТАСС Пахомова.
Сегодня, 19:22
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