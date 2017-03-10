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Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
Андрей Малосолов: впервые за несколько десятков лет мы не имеем серьезного представительства ни в ФИФА, ни в УЕФА (10)
В Ростовской области заявили, что поле стадиона ЧМ-2018 будет отличным круглый год
Поле строящегося в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 стадиона "Ростов-Арена" будет высочайшего качества и круглый год будет находиться в хорошем состоянии, сообщил министр строительства Ростовской области Николай Безуглов.
"Вся проектная документация согласовывается с ФИФА. Организация своими визитами постоянно этот вопрос контролирует, мы ничего не предпринимаем без согласования с оргкомитетом чемпионата мира и ФИФА. Поле будет с поливом и подогревом, а для его устройства будут применены, безусловно, самые лучшие мировые и передовые технологии.
Залито бетонное основание поля и 20 марта строители приступят к обустройству самого "пирога" футбольного поля. Это самый основной и ответственный элемент. Создавать поле будет английская компания и ее российский филиал "Сис рус". Это известная компания, которая занималась обустройством стадионов как в Англии, так и в России и на Украине", - цитирует Безуглова ТАСС.
"Вся проектная документация согласовывается с ФИФА. Организация своими визитами постоянно этот вопрос контролирует, мы ничего не предпринимаем без согласования с оргкомитетом чемпионата мира и ФИФА. Поле будет с поливом и подогревом, а для его устройства будут применены, безусловно, самые лучшие мировые и передовые технологии.
Залито бетонное основание поля и 20 марта строители приступят к обустройству самого "пирога" футбольного поля. Это самый основной и ответственный элемент. Создавать поле будет английская компания и ее российский филиал "Сис рус". Это известная компания, которая занималась обустройством стадионов как в Англии, так и в России и на Украине", - цитирует Безуглова ТАСС.
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