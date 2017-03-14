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Выставка, посвященная Кубку конфедераций, открылась в аэропорту Волгограда

Красочная экспозиция, посвященная Кубку конфедераций 2017 года, открылась в терминале аэропорта Волгограда. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com.

Экспозиция, выполненная в фирменной символике городов-организаторов Кубка конфедераций, установлена в общей зоне терминала С международного аэропорта Волгограда.
Сегодня, 23:00
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