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Стадион "Кубань" пройдет модернизацию к чемпионату мира — 2018

Краснодарский стадион "Кубань" пройдёт модернизацию в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Летом 2018 года арена станет тренировочной базой для команд — участниц мирового первенства.

"Сейчас первоочередная задача — подготовить стадион "Кубань" к чемпионату мира. Для приведения тренировочной площадки в соответствие необходимым требованиям на стадионе будет заменён газон, обновлено освещение игрового поля, расширены зоны разминки, реконструированы подтрибунные помещения. Других работ по изменению конструкции стадиона пока не планируется", — цитирует Кондратьева Welcome2018.
Вчера, 23:27
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