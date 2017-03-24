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Максим Соколов: Москве не грозит транспортный коллапс во время КК-2017 и ЧМ-2018

Москва избежит транспортного коллапса во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"Не думаю, что столице грозит транспортный коллапс и есть необходимость в создании дополнительных выделенных полос. В Москве не такое большое количество гостей будет по отношению к общему туристическому потоку. Никаких тревог Кубок конфедераций и чемпионат мира не вызывают. Проведем", - сказал Соколов.
Сегодня, 19:17
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