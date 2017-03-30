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ФИФА предоставила пяти компаниям права на показ в Африке КК-17 и ЧМ-18

ФИФА по итогам тендера предоставила пяти компаниям права на показ на территории 42 стран Африки к югу от пустыни Сахара турниров ФИФА 2017 и 2018 годов, в том числе Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России, сообщается в пресс-релизе организации, текст которого приводит "Р-Спорт".

Права на показ матчей чемпионата мира-2018 получили Econet Media (во всех странах тропической Африки, кроме ЮАР), Supersport (во всех 42 странах), SABC (только в ЮАР), StarTimes (во всех странах тропической Африки, кроме ЮАР) и CANAL+ (во всех странах тропической Африки, кроме ЮАР и Нигерии).
Сегодня, 18:28
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