Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018

Российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА 120 миллионов долларов за права на показ матчей ЧМ-2018, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что сумма, которую просит ФИФА, более чем втрое превышает цену, которую российские телеканалы заплатили организации за права на показ матчей предыдущего ЧМ-2014 в Бразилии. Также отмечается, что права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций, который стартует в России через несколько месяцев, также не были куплены российскими каналами.
Сегодня, 19:31
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
дык подкормиться то тоже все хотят и чинуши футболерные в их числе тоже smile
Регистрация: 3.02.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.