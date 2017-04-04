Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018

Российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА 120 миллионов долларов за права на показ матчей ЧМ-2018, сообщает Bloomberg.Сообщается, что сумма, которую просит ФИФА, более чем втрое превышает цену, которую российские телеканалы заплатили организации за права на показ матчей предыдущего ЧМ-2014 в Бразилии. Также отмечается, что права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций, который стартует в России через несколько месяцев, также не были куплены российскими каналами.