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19:31
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018
Российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА 120 миллионов долларов за права на показ матчей ЧМ-2018, сообщает Bloomberg.
Сообщается, что сумма, которую просит ФИФА, более чем втрое превышает цену, которую российские телеканалы заплатили организации за права на показ матчей предыдущего ЧМ-2014 в Бразилии. Также отмечается, что права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций, который стартует в России через несколько месяцев, также не были куплены российскими каналами.
Сообщается, что сумма, которую просит ФИФА, более чем втрое превышает цену, которую российские телеканалы заплатили организации за права на показ матчей предыдущего ЧМ-2014 в Бразилии. Также отмечается, что права на телетрансляции матчей Кубка конфедераций, который стартует в России через несколько месяцев, также не были куплены российскими каналами.
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