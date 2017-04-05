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На время чемпионата мира — 2018 в Калининграде отменят трамвайные маршруты
В соответствии с постановлением администрации Калининграда в 2018 году в Калининграде в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу будет скорректирована работа общественного транспорта, в частности для подвоза болельщиков организуют четыре маршрута автобусов-шаттлов.
При этом в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде временно отменят трамвайные маршруты.
"Утверждены маршруты спортивных соревнований, перевозка по которым осуществляется автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом, начальные или конечные остановочные пункты которых находятся в пределах территории Калининграда на период подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года с 15 мая по 30 июля 2018 года", — говорится на официальном сайте администрации Калининграда.
При этом в дни проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде временно отменят трамвайные маршруты.
"Утверждены маршруты спортивных соревнований, перевозка по которым осуществляется автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом, начальные или конечные остановочные пункты которых находятся в пределах территории Калининграда на период подготовки и проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года с 15 мая по 30 июля 2018 года", — говорится на официальном сайте администрации Калининграда.
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