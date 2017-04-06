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Специальные турпрограммы готовят для болельщиков на ЧМ–2018
Для болельщиков на чемпионат мира – 2018 по футболу готовятся специальные туристические программы, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
"Министерство культуры Московской области разработало и реализует проект для болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Проект предполагает обеспечить комфортное путешествие для туристов, начиная с вокзалов Москвы и заканчивая объектами показа", – говорится в материале.
Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева. Слова которой приводятся в материале, с этой целью предполагается запуск специализированных электричек, брендированных под чемпионат мира – 2018.
"Электрички будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно. В городах, где готовятся специальные туристические маршруты – Сергиевом Посаде, Истре, Клину, Коломне, Дмитрове, планируется благоустройство территорий, включающее в себя создание и расширение пешеходных зон от вокзальных комплексов, где расположены туристско-информационные центры, до объектов показа", – цитирует пресс-служба Косареву.
Также по пути следования гостей, приехавших на мировое первенство по футболу, будут установлены знаки туристической навигации на четырех языках. Всего перед чемпионатом мира – 2018 в Московской области установят более 200 таких знаков. По прибытии на вокзал желающие смогут воспользоваться прокатом велосипедов и продолжить путешествие по современным велодорожкам, заключается в релизе.
"Министерство культуры Московской области разработало и реализует проект для болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Проект предполагает обеспечить комфортное путешествие для туристов, начиная с вокзалов Москвы и заканчивая объектами показа", – говорится в материале.
Как отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева. Слова которой приводятся в материале, с этой целью предполагается запуск специализированных электричек, брендированных под чемпионат мира – 2018.
"Электрички будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно. В городах, где готовятся специальные туристические маршруты – Сергиевом Посаде, Истре, Клину, Коломне, Дмитрове, планируется благоустройство территорий, включающее в себя создание и расширение пешеходных зон от вокзальных комплексов, где расположены туристско-информационные центры, до объектов показа", – цитирует пресс-служба Косареву.
Также по пути следования гостей, приехавших на мировое первенство по футболу, будут установлены знаки туристической навигации на четырех языках. Всего перед чемпионатом мира – 2018 в Московской области установят более 200 таких знаков. По прибытии на вокзал желающие смогут воспользоваться прокатом велосипедов и продолжить путешествие по современным велодорожкам, заключается в релизе.
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