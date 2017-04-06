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РФС получил от ФИФА и УЕФА 640 миллионов рублей призовых в 2016 году

Глава контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко заявил, что РФС получил от ФИФА и УЕФА 640 миллионов рублей в качестве призовых в 2016 году. Сборная России на чемпионате Европы-2016 во Франции не смогла преодолеть групповой этап, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и уступив сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

От участия в отборе на домашний чемпионат мира-2018 российские футболисты освобождены.

"Призовые от ФИФА и УЕФА в 2016 году составили 640 миллионов рублей, а расходы на содержание всех национальных сборных, а их 19 команд, – 1,4 миллиарда рублей", – цитирует Перонко "Р-Спорт".
Сегодня, 20:13
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:33) #
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Странно в рублях рассчитались! Рубль круче доллара! smirk
Регистрация: 11.04.2016
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