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Роскомнадзор оценит качество услуг сотовой связи в городах проведения ЧМ-2018

Роскомнадзор проведёт мониторинг качества оказания услуг операторами связи в 56 городах России, в том числе городах проведения матчей чемпионата мира 2018 года, сообщил руководитель ведомства Александр Жаров, передаёт "Парламентская газета".

Как отметил глава Роскомнадзора, мониторинг проведёт радиочастотная служба, и добавил, что ведомство должно «обеспечить максимально комфортную коммуникационную среду для болельщиков и качественную связь».

Как напомнили в ведомстве, 2016 году Роскомнадзор проверил качество услуг сотовой связи в 45 городах с численностью населения более 50 тысяч человек, а также республике Крым.

Параллельно мониторинг проводился в значимых общественно-политических местах и спортивных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке и других.
Сегодня, 06:52
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