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Анатолий Воробьев: на месте Инфантино говорить о проблемах по подготовке к ЧМ-2018 было бы недальновидно

Экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что Россия исполняет все обязательства по подготовке к проведению Кубка Конфедераций и чемпионата мира.

"Инфантино вынес свой вердикт на основании экспертов, которые отслеживают процесс подготовки. У меня нет оснований не доверять ему. Другое дело, что к экспертам у него могут замечания. Понятно, что когда из тренерского штаба Луческу заявляют, что такого поля, как на "Санкт-Петербурге", нет даже на аренах аутсайдеров Украины, то, конечно, специалисты обращают на это внимание. Но насколько я понимаю, вопрос подготовки спортивных объектов находится под контролем. Болельщики должны беспокоиться за результат сборной России на чемпионате мира. На ФИФА и так идут наезды по поводу того, что они отдали нам чемпионат мира. Конечно, еще раз подставляться и сказать, что есть какие-то проблемы, было бы недальновидно. Инфантино совершенно правильно относится к тому, что происходит", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
Теги: Воробьев
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