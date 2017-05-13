Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:07
Анатолий Воробьев: на месте Инфантино говорить о проблемах по подготовке к ЧМ-2018 было бы недальновидно
Анатолий Воробьев: на месте Инфантино говорить о проблемах по подготовке к ЧМ-2018 было бы недальновидно
Вчера 23:54
"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и стал чемпионом Англии (5)
"Челси" обыграл "Вест Бромвич" и стал чемпионом Англии (5)
Вчера 23:13
Сергей Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду (2)
Сергей Кирьяков: видимо, арбитр Сельдяков затаил обиду (2)
Вчера 22:39
Игорь Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ (18)
Игорь Акинфеев установил новый личный рекорд по количеству сухих матчей в сезоне РФПЛ (18)
Вчера 22:22
Виктор Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры (10)
Виктор Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры (10)
Вчера 22:01
"Локомотив" расторг контракт с Петаром Шкулетичем (7)
"Локомотив" расторг контракт с Петаром Шкулетичем (7)
Вчера 21:34
Фёдор Второй. Чалов сделал 3 гола и пошёл по стопам Смолова (8)
Фёдор Второй. Чалов сделал 3 гола и пошёл по стопам Смолова (8)
Вчера 21:28
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (27)
Леонид Федун: Мбаппе стоит 200 миллионов. 18-летний пацан… Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых (27)
Вчера 21:25
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал", Чалов оформил дубль (17)
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал", Чалов оформил дубль (17)
Вчера 21:13
Леонид Федун: когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами (28)
Леонид Федун: когда пришел в "Спартак", запретил работать с судьями и другими командами (28)
Вчера 20:49
Эдуардо Бериссо летом может возглавить "Севилью"
Эдуардо Бериссо летом может возглавить "Севилью"
Вчера 20:11
Игор Митрески: буду рад, если окажусь в "Спартаке" (1)
Игор Митрески: буду рад, если окажусь в "Спартаке" (1)
Вчера 19:20
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Дмитрий Медведев: построенные к ЧМ тренировочные площадки после турнира передадут спортшколам (1)
Вчера 19:16
Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико" (3)
Диего Симеоне: я остаюсь в "Атлетико" (3)
Вчера 19:00
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
"Спартак" прилетел в Пермь (2)
Вчера 18:28
Федор Чалов сыграет против "Арсенала" с первых минут (29)
Федор Чалов сыграет против "Арсенала" с первых минут (29)
Вчера 18:02
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
Станислав Черчесов: победители стояли в рейтинге ФИФА ниже, чем во время отборочных турниров (1)
Вчера 17:50
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
Хольгер Бадштубер покинет "Баварию" (2)
Вчера 17:30
Андрей Созин: не хочет Украина показывать ЧМ-2018 - пусть загонят себя в сарай и сидят (15)
Андрей Созин: не хочет Украина показывать ЧМ-2018 - пусть загонят себя в сарай и сидят (15)
Вчера 17:23
Денис Ткачук попал в сферу интересов "Краснодара" (4)
Денис Ткачук попал в сферу интересов "Краснодара" (4)
Вчера 17:05
Сон Хын Мин назван лучшим игроком апреля в АПЛ
Сон Хын Мин назван лучшим игроком апреля в АПЛ
Вчера 16:48
Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018 (4)
Евгений Савин стал послом Самары на ЧМ-2018 (4)
Вчера 16:30
Люсьен Фавре: "Боруссия"? Я слухи не комментирую
Люсьен Фавре: "Боруссия"? Я слухи не комментирую
Вчера 16:10
Эндрю Кэрролл пропустит матч с "Ливерпулем"
Эндрю Кэрролл пропустит матч с "Ливерпулем"
Вчера 15:26
Кержаков и Кокорин отправились с "Зенитом" в Самару (9)
Кержаков и Кокорин отправились с "Зенитом" в Самару (9)
Анатолий Воробьев: на месте Инфантино говорить о проблемах по подготовке к ЧМ-2018 было бы недальновидно
Экс-генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что Россия исполняет все обязательства по подготовке к проведению Кубка Конфедераций и чемпионата мира.
"Инфантино вынес свой вердикт на основании экспертов, которые отслеживают процесс подготовки. У меня нет оснований не доверять ему. Другое дело, что к экспертам у него могут замечания. Понятно, что когда из тренерского штаба Луческу заявляют, что такого поля, как на "Санкт-Петербурге", нет даже на аренах аутсайдеров Украины, то, конечно, специалисты обращают на это внимание. Но насколько я понимаю, вопрос подготовки спортивных объектов находится под контролем. Болельщики должны беспокоиться за результат сборной России на чемпионате мира. На ФИФА и так идут наезды по поводу того, что они отдали нам чемпионат мира. Конечно, еще раз подставляться и сказать, что есть какие-то проблемы, было бы недальновидно. Инфантино совершенно правильно относится к тому, что происходит", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
"Инфантино вынес свой вердикт на основании экспертов, которые отслеживают процесс подготовки. У меня нет оснований не доверять ему. Другое дело, что к экспертам у него могут замечания. Понятно, что когда из тренерского штаба Луческу заявляют, что такого поля, как на "Санкт-Петербурге", нет даже на аренах аутсайдеров Украины, то, конечно, специалисты обращают на это внимание. Но насколько я понимаю, вопрос подготовки спортивных объектов находится под контролем. Болельщики должны беспокоиться за результат сборной России на чемпионате мира. На ФИФА и так идут наезды по поводу того, что они отдали нам чемпионат мира. Конечно, еще раз подставляться и сказать, что есть какие-то проблемы, было бы недальновидно. Инфантино совершенно правильно относится к тому, что происходит", — цитирует Воробьёва "Спорт День за Днем".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.