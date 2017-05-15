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Станислав Черчесов: думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: "Вас нет"?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие в расширенном списке национальной команды для подготовки к Кубку конфедераций — 2017 футболистов "Зенита" Олега Шатова и Александра Кокорина.

"Состояние Шатова я могу оценивать на 100%, потому что вчера с ним разговаривал. Не только с ним, но и с Кокориным, и с Джанаевым, и с Крицюком, и с Озодоевым. Если бы это был простой сбор, контрольный матч, диалога не было бы. Но перед большим турниром футболисты должны узнавать такие вещи из первых уст. Ситуация совершенно простая. Надо отдать им должное: они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Кто там с кем конфликтует, мы в это не вмешиваемся.

У нас получился хороший разговор, и он будет продолжаться. Думаю, мы и повстречаемся. Нужно настроить людей, чтобы со следующего сезона они были конкурентоспособнее. Думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: "Вас нет"? Мы ждём нашего Шатова и нашего Кокорина в следующем сезоне. Не может быть так, что целый год футболисты играли не так, как должны, и попали в сборную. Мы друг друга поняли. Они всё знают, что должны делать", — цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Кокорин Шатов Сборная России
Сегодня, 16:09
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(3)
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кокошка только рад. Нахрена ему задерживаться, если уже в монтекарле друганы заждались.
Регистрация: 8.02.2011
№18 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Одиссей
А Денисову,что разве легко?

Да они вроде как всё уже друг другу сказали. Напряги память.
p,s. Не пойму, а что там трудного, взрослому лысому мужику, сказать: "Шура а вы идёте накуй". Вот делов-то, он же ему, надеюсь, денег не должен.
Регистрация: 19.10.2008
№17 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:23) #
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Цитата: Батька
Шалов бы не помешал ...

Зачем Черчесову в сборной игрок с больничным на руках. Вид у Шатова очень болезнненый даже по картинке ТВ это хорошо заметно. Выйти на10 минут яйцами потрясти , вот он я Шатов незаменимый. Пусть залечивает травму и показывает стабильную , полезную игру и его пригласят. В сборной врачи тоже не лохи, знают его физическое состояние. Достаточно пройти углубленный медосмотр и все станет ясно.
Регистрация: 17.04.2017
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
просто прислать ему записи матчей,

В его случае это будет запечатанный DVDr.
Был бы прикольный намек для Ко-ко.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№15 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (5)

Тренер ДОЛЖЕН уметь это делать без таких заявлений.Что касается этих двоих,то Шатова надо было вызывать,своей игрой он это заслужил.
Регистрация: 20.03.2017
№14 Написал: safonas (Сегодня, 17:12) #
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Шатов бы пригодился, Кокорин нафиг не нужен


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№13 Написал: Саня1589 (Сегодня, 17:11) #
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  •  (4)

Цитата: Кепончег УЕФА
Шатова можно, хотя бы на замену и ротации

ага, его возьмешь, а он там лавку будет протирать... пусть лучше играет и его будут брать.
а так, лавку пусть полирует кто то из молодых. шатова не возьмешь, он потом еще и на черчеса погонит....
Регистрация: 27.01.2017
№12 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 17:09) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шатов был бы полезен. Тем более подготовка будет и может быть он был бы лучше мотивирован.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№11 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:06) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А Денисову,что разве легко? rage
Регистрация: 20.02.2013
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:01) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Шатова можно, хотя бы на замену и ротации


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Я вот всё жду когда же в Зените скажут Кокорину пошёл на куй


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:59) #
  • +3
  •  (5)

Кокорину? Легко
Регистрация: 29.08.2016
№7 Написал: Den Pakolp (Сегодня, 16:51) #
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 15.05.2017
№6 Написал: Батька (Сегодня, 16:36) #
  • +3
  •  (7)

Шалов бы не помешал ...
Регистрация: 9.09.2016
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Станислав Черчесов: думаете, легко сказать Шатову или Кокорину: "Вас нет"?
Вот так надо было My Webpage ) ...Если быть объективным - Шатов бы сборной не помешал.


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
молодец Стас,давно пора этих ленивых бомжей отцеплять
Регистрация: 2.09.2016
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:16) #
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
балабол и трпяка. каков тренер таков и состав


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:16) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
«Локомотив»
Кокорину? Как 2 пальца об асфальт. Даже ничего говорить не надо, просто прислать ему записи матчей, в которых он играл. Если не поймет, можно и накуй тогда послать.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Wasp (Сегодня, 16:13) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Шатову наверное не легко, а кокоше нах нам крокодил?
Регистрация: 6.08.2016
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