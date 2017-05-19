Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
Болельщики "Шальке" смогут оплачивать покупки на домашнем стадионе благодаря чипу на клубных майках
16:12
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
Превью. 38 тур. ФНЛ (1)
11:46
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (7)
Валерий Рейнгольд: возрождать традиции нужно не только на футбольном поле, но и около него (7)
В Катаре открылся первый стадион к ЧМ-2022
В Катаре открылся первый стадион чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году, сообщает Reuters.
Первым готовым объектом мирового первенства стал стадион "Халифа" в Дохе.
Вечером 19 мая на арене состоится первый тестовый матч — финал Кубка Эмира между клубами "Эль-Райян" и "Эль-Садд".
"Газета.ру"
Первым готовым объектом мирового первенства стал стадион "Халифа" в Дохе.
Вечером 19 мая на арене состоится первый тестовый матч — финал Кубка Эмира между клубами "Эль-Райян" и "Эль-Садд".
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.