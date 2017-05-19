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В Катаре открылся первый стадион к ЧМ-2022

В Катаре открылся первый стадион чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году, сообщает Reuters.

Первым готовым объектом мирового первенства стал стадион "Халифа" в Дохе.

Вечером 19 мая на арене состоится первый тестовый матч — финал Кубка Эмира между клубами "Эль-Райян" и "Эль-Садд".

"Газета.ру"
Сегодня, 20:09
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