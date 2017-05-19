В Катаре открылся первый стадион к ЧМ-2022

В Катаре открылся первый стадион чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году, сообщает Reuters.Первым готовым объектом мирового первенства стал стадион "Халифа" в Дохе.Вечером 19 мая на арене состоится первый тестовый матч — финал Кубка Эмира между клубами "Эль-Райян" и "Эль-Садд".