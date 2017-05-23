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В Самаре состоится церемония запуска часов обратного отсчета до ЧМ-2018

27 мая 2017 года в Самаре состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета BUD Alcohol Free до чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Газета.ру".

В 14.00 мск почетные гости запустят отсчет до первого матча. Рядом с часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингербол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.
Сегодня, 06:13
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