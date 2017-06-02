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Денис Глушаков: футбол в мире выровнялся, и это не просто слова, это данность
Матч с новозеландцами на Кубке конфедераций будет для сборной России таким же сложным, как с мексиканцами и португальцами, заявил полузащитник "Спартака" и национальной команды Денис Глушаков.
"У нас часто так бывает, что некоторые соперники для нас кажутся проходными, так было и на чемпионатах Европы с греками, чехами, словаками, на чемпионате мира нам достался якобы "какой-то Алжир", корейцы. Всех мы должны были проходить, но в футбол играют люди, и их нужно обыграть не на бумаге, а на поле. Думаю, что в игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией, там играют такие же профессиональные футболисты, которые будут желать победы.
Взять, например, сборную Исландии, которую по большому счету никто знать не знал, а они показали всем на чемпионате Европы, что могут играть в футбол и добиваться больших результатов, - продолжил собеседник агентства. - Футбол в мире выровнялся, и это не просто слова, это данность. Даже если в какой-то маленькой стране живет небольшое количество человек, это не значит, что там нет хороших футболистов. Если ты не бегаешь или не выполняешь установки тренера, то не будешь прогрессировать и никогда не добьешься побед; надо отдавать всего себя на поле ради успеха и результата, по-другому просто невозможно.
Часто люди воспринимают наших соперников не совсем правильно: тот же Алжир, или Новая Зеландия, или Албания. Вы посмотрите, в каких клубах играют их футболисты, и все сразу станет ясно", - цитирует Глушакова ТАСС.
"У нас часто так бывает, что некоторые соперники для нас кажутся проходными, так было и на чемпионатах Европы с греками, чехами, словаками, на чемпионате мира нам достался якобы "какой-то Алжир", корейцы. Всех мы должны были проходить, но в футбол играют люди, и их нужно обыграть не на бумаге, а на поле. Думаю, что в игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией, там играют такие же профессиональные футболисты, которые будут желать победы.
Взять, например, сборную Исландии, которую по большому счету никто знать не знал, а они показали всем на чемпионате Европы, что могут играть в футбол и добиваться больших результатов, - продолжил собеседник агентства. - Футбол в мире выровнялся, и это не просто слова, это данность. Даже если в какой-то маленькой стране живет небольшое количество человек, это не значит, что там нет хороших футболистов. Если ты не бегаешь или не выполняешь установки тренера, то не будешь прогрессировать и никогда не добьешься побед; надо отдавать всего себя на поле ради успеха и результата, по-другому просто невозможно.
Часто люди воспринимают наших соперников не совсем правильно: тот же Алжир, или Новая Зеландия, или Албания. Вы посмотрите, в каких клубах играют их футболисты, и все сразу станет ясно", - цитирует Глушакова ТАСС.
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