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Станислав Черчесов: вероятно, Беленов, Нойштедтер и Семёнов не попадут в состав на КК-2017

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с командой Венгрии (3:0) сообщил, что ещё не определился с окончательной заявкой команды на Кубок конфедераций, но есть большая вероятность того, что голкипер Александр Беленов, а также защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семёнов не попадут в заявку на турнир.

"Вопрос заявки сборной России на Кубок конфедераций ещё открыт. Но вероятность того, что Нойштедтер, Беленов и Семёнов не попадут в окончательный список, большая", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Беленов Нойштедтер Семенов Сборная России
Сегодня, 02:55
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