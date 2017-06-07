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Йоахим Лёв: сборной Германии надо работать над командным взаимодействием

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что команда провела хороший матч с командой Дании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"В этом матче было больше позитивных моментов, чем негативных. Это было хорошее испытание, показавшее, в какой форме мы находимся.

Мы провели всего одну тренировку, так что я доволен. Все игроки продемонстрировали неплохой индивидуальный уровень, поэтому в ближайшие дни нам предстоит поработать над командным взаимодействием", — цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза.

"Газета.ру"
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 06:18
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