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Александр Мостовой: во время матча с Россией чилийцы будут думать о своих будущих играх

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой поделился мнением относительно предстоящего поединка сборной России против Чили.

"Не думаю, что сборная России может меня чем-то удивить в матче с командой Чили. В предыдущем матче против Венгрии все видели, что идет обычная товарищеская проверка. Чилийцы, которые уже приехали в нашу страну, наверняка не будут думать о матче с Россией, а о своих будущих играх на Кубке конфедераций", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Сборная Чили Сборная России
Вчера, 22:32
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№3 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Какой же он тупой!...
Регистрация: 24.10.2007
№2 Написал: Red_Dragon (Вчера, 23:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну так и сборная России наверное тоже будет о будущих соперниках, тем более что те же чилийцы ими вполне могут оказаться
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:15) #
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О чем думает солдат глядя на кирпич?Правильно! О ней,родной!
Регистрация: 26.08.2010
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