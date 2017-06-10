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Александр Ерохин: счет 1:1 - не тот результат, на который мы рассчитывали

Футболисты сборной России должны равняться на таких игроков, как нападающий команды Чили и лондонского "Арсенала" Алексис Санчес, заявил полузащитник сборной России Александр Ерохин.

"Хорошо, что после пропущенного гола мы не опустили руки. Конечно, счет 1:1 - не тот результат, на который мы рассчитывали, но в целом он положительный. Что касается Алексиса Санчеса - это хороший футболист, нам нужно смотреть и равняться на таких игроков. После перерыва мы немного добавили в агрессии, стали играть острее, из-за этого удалось отодвинуть игру от наших ворот. Сборная Чили играла в хороший футбол, но и нам тоже удавались неплохие комбинации. После матча тренер отметил наше старание, что на поле не было равнодушных, остался удовлетворен", - цитирует Ерохина ТАСС.
Теги: Ерохин Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 00:09
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