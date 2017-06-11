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Алексей Сорокин: газон "Санкт-Петербург Арены" полностью готов к Кубку конфедераций
Газон стадиона в Санкт-Петербурге, на котором пройдут матч открытия и финал Кубка конфедераций, полностью готов принимать игры, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Кубок конфедераций откроется матчем команд России и Новой Зеландии, который пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.
"Газон полностью готов. Газон хороший. За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и "Зенита". Он показывает отличную динамику и хорошеет на глазах. Бывает, что трава не очень хорошо воспринимает прошивку. В нашем случае все в полном порядке", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"Газон полностью готов. Газон хороший. За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и "Зенита". Он показывает отличную динамику и хорошеет на глазах. Бывает, что трава не очень хорошо воспринимает прошивку. В нашем случае все в полном порядке", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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