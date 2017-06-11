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Алексей Сорокин: газон "Санкт-Петербург Арены" полностью готов к Кубку конфедераций

Газон стадиона в Санкт-Петербурге, на котором пройдут матч открытия и финал Кубка конфедераций, полностью готов принимать игры, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Кубок конфедераций откроется матчем команд России и Новой Зеландии, который пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.

"Газон полностью готов. Газон хороший. За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и "Зенита". Он показывает отличную динамику и хорошеет на глазах. Бывает, что трава не очень хорошо воспринимает прошивку. В нашем случае все в полном порядке", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 18:22
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№5 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Таджики перестали ссать на поле? Теперь ссут на кресла?


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С 2008 года спорта в зените нет(с) - Сарсания
Регистрация: 3.06.2017
№4 Написал: Орик СПб (Сегодня, 18:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и "Зенита".

Верно, а то ночью придут таджики, опять обоссут газон, к утру трава пожелтеет и перестанет хорошеть.

Свиней боятся, набегут, вытопчут и насрут как здесь.
Регистрация: 11.10.2012
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:39) #
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online

За ним наблюдают наши специалисты, специалисты ФИФА и "Зенита".

Верно, а то ночью придут таджики, опять обоссут газон, к утру трава пожелтеет и перестанет хорошеть.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№2 Написал: следующий (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Челси»
Газон стадиона в Санкт-Петербурге, полностью готов

Ну про готовый стадион в Санкт-Петербурге, мы слышим уже много лет и много, много, много раз.
Готов спорить на зарплату, что к ЧМ, будут укладывать новый газон.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
А почему этот эксперимент над сборной России? ))) Мы что - хуже всех?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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